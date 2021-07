Jetzt wird auch in Tansania geimpft

Die neue Präsidentin demonstriert die Abkehr von der Politik ihres Vorgängers.

Die globale Allianz gegen die Coronapandemie hat einen neuen Mitstreiter: Nachdem Tansanias Regierung das Virus "weggebetet" hatte und seine Existenz leugnete, zeichnet sich jetzt ein Kurswechsel ab. Die neue Präsidentin setzt auf Wissenschaft.

"Wir sind keine Insel und deshalb starten wir jetzt dieses Impfprogramm", sagte Samia Suluhu Hassan am Mittwoch. Und das tat Tansanias erste Präsidentin medienwirksam: in gelbem Hidschab, mit FFP2-Maske - und einer Spritze in ihrem Arm. Die Immunisierung der Staatsspitze wurde live im Fernsehen übertragen. ...