Jewgeni Prigoschin - vom Vertrauten zum Verräter

Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, hat den Aufstand gegen Moskau geprobt. Wer ist der Ex-Vertraute von Kremlchef Putin? Und was wird nun aus ihm?

Jewgeni Prigoschin und seine Leute wurden in Rostow am Don beim Abzug beklatscht.

Über Monate hinweg legte sich der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, wegen des chaotischen Kriegsverlaufs in der Ukraine mit der Militärführung in Moskau an. Immer wieder warf er dem Verteidigungsministerium und dem Generalstab der Armee vor, Präsident Wladimir Putin zu belügen. Mit einem bewaffneten Aufstand seiner mit Panzern und anderen schweren Waffen voll ausgestatteten Armee forderte der 62-Jährige nun aber auch Putin selbst heraus - bis er am Samstagabend plötzlich das Ende seines Marsches auf Moskau bekannt gab.

