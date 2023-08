Jewgeni Prigoschin: Von Putins "Chef" zum Milliardär

Seit dem Aufstand der Wagner-Gruppe im Juni ging es für den Kopf der Söldnertruppe auch wirtschaftlich bergab.

Die Erzählungen gehen auseinander, ob sich Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin bereits in den 1990er-Jahren in Sankt Petersburg kennengelernt haben oder erst in den 2000ern, als Prigoschin den Kremlchef und dessen Staatsgäste verköstigte. Jedenfalls aber galt der Gastronom jahrelang als "Putins Chef" - im Sinne von Küchenchef. Tatsächlich schwang Prigoschin aber nicht den Kochlöffel, sondern leitete einen Gastrokonzern. Es war eine von vielen gewinnträchtigen Unternehmungen des gebürtigen Sankt Petersburgers.

Prigoschin führte eine Restaurantkette

Nachdem Prigoschin in den 1990er-Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde - er saß mehrere Jahre wegen Betrugs und Raubs -, eröffnete er eine Restaurantkette. Bekannte Einzellokale unterhielt er in Sankt Petersburg und Moskau. Über den Konzern Concord bot er Caterings an, darunter für den Kreml, der auch bei Staatsbesuchen darauf zurückkam. Lukrative Aufträge in Milliardenhöhe bekam das Unternehmen auch sonst vom Staat. Schulausspeisungen und die Verpflegung des Militärs waren darunter.

Concord ist eines der Prigoschin-Unternehmen, die es bis zuletzt gab. Andere Konzerne wurden bereits nach dem Aufstand der Söldnergruppe Wagner im Juni dieses Jahres zerschlagen.

Zum Firmenkonglomerat gehörte bis dahin der Medienkonzern Patriot Media, der eine stark nationalistische redaktionelle Haltung eingenommen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt hatte. Auch über die Wagner-Söldner und Prigoschin selbst lieferte Patriot Media eine positive Berichterstattung. Im Juni dann blockierte die russische Medienaufsicht Roskomnadsor alle Kanäle, die mit Prigoschin in Verbindung standen. Die bekannteste Nachrichtenseite des Konzerns, RIA FAN, stellte Anfang Juli ihre Arbeit ein.