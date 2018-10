Jihadisten wollen sich nicht an Pufferzone in Idlib halten

Das einflussreichste Rebellenbündnis in Idlib, die Jihadistenallianz Hayat Tahrir al-Sham (HTS), will die Vereinbarung der Türkei und Russlands für eine Pufferzone in der nordsyrischen Provinz offenbar nicht umsetzen. "Wir haben unsere Entscheidung zum Jihad und zum Kampf zur Umsetzung unserer gesegneten Revolution nicht aufgegeben", teilte HTS am Sonntagabend mit.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Jihadisten wollen sich nicht zurückziehen