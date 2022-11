Jihadistenmiliz "Islamischer Staat": Anführer getötet

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat am Mittwoch den Tod ihres Anführers Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi bestätigt und einen Nachfolger benannt. Neuer "Kalif der Muslime" werde Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi, teilte die Miliz per Audiobotschaft im Nachrichtenkanal "Telegram" mit. Der bisherige Chef sei "im Kampf getötet" worden, hieß es ohne nähere Angaben über die genaueren Umstände und den Zeitpunkt. IS-Anhänger wurden aufgerufen, ihren Kampf fortzusetzen.

SN/APA/AFP/DELIL SOULEIMAN Führungswechsel bei der IS-Terrormiliz