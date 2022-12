Jina Mahsa Amini: Ikone des Widerstands

Am 25. Dezember sind es 100 Tage, dass Jina Mahsa Amini in Gewahrsam der Sittenpolizei starb. Die Proteste reißen seither nicht ab.

Mindestens 18.000 Menschen wurden bei den landesweiten Protesten im Iran bereits verhaftet, mehr als 475 Demonstranten getötet. Zwei junge Männer ließ das Regime bereits wegen "Kriegsführung gegen Gott" hinrichten. Und doch ist kein Ende der Proteste in Sicht. Im Gegenteil: Für die nächsten Tage wird erneut zu Demonstrationen aufgerufen. Im Namen von Jina Mahsa Amini.

Die junge iranische Kurdin liegt vor rund drei Monaten in einem Spital im Sterben. Ein Foto, das die 22-Jährige mit Beatmungsschlauch und geschlossenen Augen auf einer Intensivstation zeigt, verbreitet sich rasant. Viele Menschen gehen bereits davon aus, dass Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenwächter Gewalt erlitten haben muss. Die berüchtigte Moralpolizei hatte die Studentin drei Tage zuvor wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs mitgenommen.

Die junge Frau stirbt und am Tag nach ihrem Tod entladen sich Wut und Trauer bei der Beerdigung in ihrer Geburtsstadt Saghes. Ausgehend von ihrer Heimat Kurdistan verbreiten sich Proteste wie ein Lauffeuer im ganzen Land.

Richtet sich der Unmut zu Beginn noch gegen die islamischen Kleidungsvorschriften, entwickeln sich die Demonstrationen zu einem Belastungstest für das politische System der Islamischen Republik. Die Führung in Teheran befindet sich in der schwersten Krise seit Jahrzehnten, mit ungewissem Ausgang.

Fatemeh Shams, Assistenzprofessorin an der University of Pennsylvania für Persische Literatur, sagt, Aminis Festnahme und ihr Tod hätten ein Gefühl von Betroffenheit in der Gesellschaft ausgelöst. Viele hätten gedacht, es hätte sie selbst, ihre Schwester oder Freundin treffen können. "Der wichtigste Grund für diesen Aufstand ist, dass Jinas Körper zum Ausdruck der verschiedenen Ebenen staatlicher Unterdrückung und der Diskriminierung von Frauen wurde", sagt Shams.

Lange bemüht sich der Staat mit lückenhaften Erklärungen um eine offizielle Version, warum die junge Frau gestorben ist. Dabei hatte das Krankenhaus schon wenige Tage nach ihrer Verhaftung Gewalt als Todesursache angeführt, die Mitteilung später jedoch gelöscht. Eine Obduktion fand nie statt.

Die Journalistinnen, die den Fall bekannt machten, sitzen bis heute gebrandmarkt als Staatsfeinde im Ewin-Gefängnis. Auch auf die Proteste reagiert der Sicherheitsapparat mit äußerster Brutalität.

Für Shams ist das staatliche Vorgehen Ausdruck eines tief gespaltenen Landes. "Ich glaube nicht, dass sie wussten, wie sehr sie den Kontakt zur wirklichen Gesellschaft, zu den wirklichen Menschen, zur neuen Generation verloren haben", sagt Shams, die Ablehnung und Wut auch in konservativen Schichten beobachtet. "Ich denke, dass die Regierung ihre Legitimität und Beliebtheit bei einem großen Teil der traditionell religiösen Menschen auch deshalb verloren hat, weil sie die Religion missbraucht, um unschuldige Menschen, insbesondere Kinder und junge Mädchen, zu unterdrücken, zu kontrollieren, zu vergewaltigen und zu töten."

Aminis kurdische Identität ist nach Ansicht von Expertinnen zunächst ignoriert worden. Dies sei ein Beispiel für eine in Wirklichkeit viel größere und tiefere Art von staatlicher Diskriminierung gegenüber den Kurden. Dies gelte ebenso für andere Minderheiten im Iran.

Mehr als 40 Jahre nach der Islamischen Revolution verteidigt die politische Führung in Teheran ihren eisernen Kurs. Worte der Versöhnung sind nicht zu hören, während der internationale Druck wegen des gewaltsamen Vorgehens auf Teheran steigt.

Das Land befindet sich nach der Exekution von zwei Demonstranten im Schock, mindestens zwei Dutzend weitere Inhaftierte sitzen nach Prozessen im Schnellverfahren im Todestrakt. Auch die Berichterstattung internationaler Medien ist der Führung ein Dorn im Auge. Instagram und WhatsApp wurden im Zuge der Proteste gesperrt.

Vor allem die Unzufriedenheit und Ablehnung der jungen Generation hätten den Staatsapparat überrumpelt, meinen Beobachter.

"Durch das Internet und Satellitenempfang wissen sie sehr gut, wie ein normales Leben ohne dieses Regime aussieht. Diese Erkenntnis hat eine soziale Revolution ausgelöst: Sie haben begonnen, sich ein Leben ohne die Islamische Republik vorzustellen", erklärt Shams.

Hoffnungen der Protestbewegung auf einen schnellen Systemwechsel sieht sie jedoch kritisch. "Wenn sie die Menschen dieses Mal völlig zum Schweigen bringen und die Welt das durchgehen lässt, würde das die Zivilgesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern, weil die Menschen im Grunde nichts mehr zu verlieren hatten."