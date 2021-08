Joe Biden, ein Kriegsherr wider Willen

Eigentlich wollte der US-Präsident den Einsatz in Afghanistan so schnell wie möglich beenden. Doch nun trägt der Präsident die politische Verantwortung für mehr als ein Dutzend tote US-Soldaten. Gleichwohl will er die Luftbrücke aus Kabul bis Dienstag fortsetzen - weitere blutige Anschläge drohen.

SN/AP US-Präsident Joe Biden trat nach den Anschläge in Kabul vor die Presse.