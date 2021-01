Joe Biden feiert die Demokratie

Der neue Präsident der USA sprach von einem "Tag der Hoffnung". Die Vereinigten Staaten von Amerika wollen wieder mit der Welt zusammenarbeiten.

Mit einem eindringlichen Appell hat der frisch vereidigte US-Präsident Joe Biden die Amerikaner zum Zusammenhalt in Krisenzeiten und zur Versöhnung aufgerufen. Nur so ließen sich die Herausforderungen durch die Coronapandemie, Rassismus und soziale Ungleichheit überwinden, sagte der 78-Jährige in seiner Antrittsrede vor dem Kapitol in Washington.

"Ohne Einheit gibt es keinen Frieden, nur Verbitterung und Rage. Keinen Fortschritt, nur erschöpfende Empörung. Keine Nation, nur Chaos." Das gegenseitige Anfeinden müsse aufhören. "Dies ist unser historischer Augenblick der Krise und ...