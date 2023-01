Geheimdokumente in privatem Biden-Büro gefunden

Nach Donald Trump hat nun auch Joe Biden ein Problem mit geheimen Regierungsdokumenten. Mehrere davon wurden in den Räumen einer Denkfabrik gefunden, für die Biden nach seiner Zeit als Vizepräsident arbeitete. Das Justizministerium will sich Klarheit verschaffen.

In einem Universitätsinstitut in Washington, für das Joe Biden nach dem Ende seiner Amtszeit als Vizepräsident arbeitete, fanden Anwälte im Herbst 2022 als geheim eingestufte Dokumente. Das Justizministerium überprüft, ob der heutige US-Präsident in privaten Büroräumlichkeiten "eine geringe Zahl" geheimer Papiere lagerte, die aus seiner Amtszeit als Vize von Präsident Barack Obama stammten. Dies gab am Montag ein Anwalt des Weißen Hauses bekannt, nachdem zuvor der Fernsehsender CBS über den unliebsamen Fund berichtet hatte.

Demnach wurden die Dokumente ...