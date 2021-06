Joe Biden ist Beistand in der NATO "heilig"

Das klingt wie Musik in den Ohren der Europäer. Dennoch wird ihnen der US-Präsident nicht alle Wünsche erfüllen.

Was für ein Reigen: Nach dem G7-Treffen im britischen Cornwall am Wochenende folgte am Montag die Zusammenkunft aller 30 NATO-Staaten in Brüssel. Joe Biden, der da wie dort die erste Geige spielt, darf zufrieden sein. Die Partner folgen der Richtung, die der US-Präsident auf seiner ersten Europa-Visite vorgibt: das immer machtbewusstere China als Rivalen zu sehen und das auch zu benennen.

Beim NATO-Treffen 2019 waren noch "Chancen" im Verhältnis zu China genannt worden. Davon ist keine Rede mehr. ...