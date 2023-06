Joe Biden stolpert, aber politisch macht er Meter

Wieder hat Joe Biden mehr erreicht als seine Kritiker vermutet hätten. Doch irgendwann müssen die Demokraten lernen, ihre Erfolge besser zu verkaufen - ihre Gegner sind zu smart.



Joe Biden hat ein Problem: Er hat Erfolg, aber er kann ihn nicht vermitteln. Seine Regierungsbilanz ist nach zweieinhalb Jahren trotz knapper Mehrheitsverhältnisse eindrucksvoll: Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, im Ukrainekrieg beweisen die USA wieder verlässliche Führungsstärke und milliardenschwere neue Regierungsprogramme gehen endlich Modernisierungen in Infrastruktur und Investitionen im Klimaschutz an. Doch die Amerikaner trauen ihm nicht. In der jüngeren Vergangenheit gab es nur einen Präsidenten, der in Umfragen noch unbeliebter war - Donald Trump.

Nun hat auch ...