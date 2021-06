Joe Biden tritt seine erste Auslandsreise an

Der amerikanische Präsident trifft auf ein ernüchtertes Europa. Der Schock der vier Jahre mit Donald Trump sitzt tief.

Die Reiseroute Joe Bidens erweckt den Eindruck, alles sei wie gehabt. Am Mittwoch trifft der US-Präsident in London den britischen Premier Boris Johnson. Es handelt sich um die traditionelle Bekräftigung der besonders engen Beziehung zu Großbritannien. Dann geht es weiter zum Gipfel der sieben wichtigsten Industrie-Nationen (G7) in Cornwall. Anfang kommender Woche wird Joe Biden in Brüssel zum NATO-Treffen und einem Gipfel mit der EU erwartet. Bereits am Montag war NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington, um mit Biden die Linie ...