Joe Biden verkündet erneute Kandidatur als US-Präsident

Joe Biden will für eine zweite Amtszeit kandidieren. Geliebt wird er nicht und vielen ist er zu alt. Dennoch hat er gute Chancen.

Keine große Rede vor Tausenden Fans, kein Fernsehinterview zur besten Sendezeit, stattdessen ein Video auf Twitter mit klarer Botschaft am Ende: "Let's finish this job!" - "Lasst uns diese Sache zu Ende bringen!" Nach monatelangen Spekulationen und zuletzt immer deutlicheren Andeutungen hat US-Präsident Joe Biden am Dienstag offiziell erklärt, noch einmal antreten zu wollen. Ganz ohne Symbolik ging es dann zwar doch nicht, denn die Verkündung erfolgte exakt vier Jahre auf den Tag, als er 2019 seine Kampagne offiziell startete. ...