Joe Bidens Ratschläge kommen hier nicht an

Auf seiner Reise durch Nordirland werden die irischen Wurzeln des US-Präsidenten zum Hindernis.

Die USA spielten eine entscheidende Rolle in den Verhandlungen, die zum Karfreitagsabkommen führten, und so flog Präsident Joe Biden mit einer Mission nach Belfast. Er wolle den Frieden in Nordirland sichern und die unionistische DUP sanft zu mahnen, ihre Regierungsarbeit aufzunehmen. Er war der Falsche, das zu tun.

Biden sprach immer wieder davon, wie stolz er auf seine irischen Wurzeln sei und wird daher dem Lager hinzugerechnet, das eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland anstrebt. Dass sich die ...