Johannes Hahn: "Wir haben unsere Lektion gelernt"

So mancher Regierungschef würde den Westbalkan-Gipfel am Donnerstag in Sofia am liebsten auslassen, der spanische tut es. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn beharrt: Die EU könne die Situation vor der Haustür nicht ignorieren.

SN/APA (AFP)/THIERRY ROGE Johannes Hahn (ÖVP) ist seit 2010 EU-Kommissar. Seit 2014 ist er zuständig für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung.