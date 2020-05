Johnson-Berater Cummings verstieß gegen Lockdown-Regeln

Der wichtigste Berater des britischen Premierministers Boris Johnson, Dominic Cummings, soll gegen die Ausgangsbeschränkungen in dem Land verstoßen haben. Das berichteten "Guardian" und "Daily Mirror" am Freitag. Cummings soll Ende März von London in die rund 430 Kilometer entfernte Grafschaft Durham zu seinen Eltern gefahren sein - zu einem Zeitpunkt, als er selbst Symptome von Covid-19 hatte.

SN/APA (AFP/Archiv)/DANIEL LEAL-OLI Cummings soll mit Covid-19-Symptomen innerhalb Englands verreist sein