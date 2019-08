Johnson bestätigt Ausschaltung des Parlament bis 14. Oktober

Der britische Premier Boris Johnson hat die de facto befristete Ausschaltung des Parlaments wegen des Brexit bis 14. Oktober bestätigt. Die Sender BBC und Sky News berichteten am Mittwoch, um Widerstand der Abgeordneten gegen einen Brexit ohne Abkommen zu verhindern, solle die erste Sitzung nicht in der kommenden Woche, sondern erst am 14. Oktober stattfinden.

SN/APA (AFP/UK Parliament)/JESSICA Johnson will das Parlament de facto temporär ausschalten