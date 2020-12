Johnson: Brexit-Verhandlungen im Moment sehr kniffelig

Die Post-Brexit-Verhandlungen mit der EU stecken nach Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson in einer schwierigen Phase. "Die Lage ist im Moment sehr kniffelig", sagte der Regierungschef am Dienstag. Besonders in der Frage der Fischereirechte liege man noch weit auseinander. Natürlich werde er versuchen, ein Abkommen zu erreichen. "Wir sind immer hoffnungsvoll." Aber es komme vielleicht der Punkt, an dem man sich eingestehen müsse, dass man nicht weiterkomme.

SN/APA (AFP/POOL)/JOHN SIBLEY Der britische Premier sieht die Gespräche in einer schwierigen Phase