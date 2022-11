Johnson: Deutschland wollte Aufgabe der Ukraine vor Krieg

Die deutsche Bundesregierung soll nach Aussage des britischen Ex-Premierministers Boris Johnson vor Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine für eine rasche Aufgabe des angegriffenen Landes plädiert haben. Die Äußerungen von Johnson sorgten am Mittwoch für Aufsehen. Die Aussagen machte Johnson laut CNN bereits am Montag in einem Gespräch mit Moderator Richard Quest in Lissabon. Berlin wies die Aussagen umgehend zurück.

SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Johnson galt als Unterstützer der Ukraine