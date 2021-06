Johnson empfängt Biden vor G7-Gipfel

US-Präsident Joe Biden beginnt seine einwöchige Europatour am Donnerstag in Großbritannien. Vor dem G7-Gipfel in Cornwall trifft Biden mit dem britischen Regierungschef Boris Johnson zusammen. Die Begegnung wird mit Spannung erwartet, galt Johnson doch als Anhänger von Bidens Vorgänger Donald Trump. Biden wiederum bezeichnete Johnson als "physischen und emotionalen Klon" Trumps und kritisierte Johnsons Brexit-Kurs.

SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI US-Präsident Biden beginnt seine Europatour in Großbritannien