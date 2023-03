Johnson gibt falsche Angaben im britischen Parlament zu

Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson hat falsche Angaben zur "Partygate"-Affäre im Parlament zugegeben, aber einen Vorsatz strikt zurückgewiesen. Der zuständige Ausschuss könne keine Beweise dafür vorlegen, dass er das Parlament wissentlich in die Irre geführt habe, erklärte Johnson in einer schriftlichen Verteidigung, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

BILD: SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Ex-Premier leugnet aber vorsätzliche Lüge