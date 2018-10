Johnson griff in Parteitagsrede Mays Brexit-Pläne an

Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson hat seinen Auftritt beim Parteitag der Konservativen am Dienstag für einen erneuten wortgewaltigen Angriff auf die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May genutzt. Der sogenannte Chequers-Deal sei ein "Betrug" und solle verworfen werden, forderte Johnson unter großem Beifall der etwa 1.000 Zuhörer in Birmingham.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Boris Johnson fordert klaren Bruch mit EU