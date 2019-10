Johnson offenbar zu Antrag auf Brexit-Aufschub bereit

Der britische Premierminister Boris Johnson will nun offenbar doch nicht "lieber tot im Graben liegen" als eine weitere Brexit-Verschiebung zu beantragen. Wie aus am Freitag bekannt gewordenen Gerichtsdokumenten hervorgeht, will Johnson einen Antrag nach Brüssel schicken, wenn es bis 19. Oktober keinen beschlossenen Austrittsdeal geben sollte.

SN/APA (AFP)/ISABEL INFANTES Bisher schloss Johnson eine Brexit-Verschiebung kategorisch aus