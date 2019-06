Johnson schweigt vor Parteibasis zu Streit mit Partnerin

Nach einem lautstarken Streit mit seiner Lebensgefährtin gerät der britische Ex-Außenminister Boris Johnson in seiner eigenen Partei unter Druck. Hochrangige Tory-Mitglieder kritisierten am Wochenende Johnsons Reaktion auf den Vorfall, der am Samstag die Titelseiten der britischen Zeitungen beherrschte. Johnson gilt als Favorit im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Kritik an Johnsons Schweigen