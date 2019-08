Johnson sieht Verantwortung für geordneten Brexit bei EU

Der britische Premierminister Boris Johnson sieht die Verantwortung für einen geordneten Brexit ausschließlich in Brüssel. Das sagte Johnson am Montag bei einer Pressekonferenz zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Biarritz. Er sei geringfügig optimistischer geworden, was die Chancen auf einen geordneten EU-Austritt angehe.

SN/APA (AFP)/NEIL HALL Noch sieht Johnson "erhebliche Meinungsverschiedenheiten" mit Brüssel