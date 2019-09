Schottland will bei einem No Deal-Brexit die Unabhängigkeit anstreben. Und dieser Ausstieg ohne Vertrag droht bereits am 31. Oktober. Weshalb das EU-Parlament die Frist notfalls nochmals verlängern will.

Der britische Premierminister Boris Johnson wird nicht müde zu betonen, dass er Großbritannien am 31. Oktober auf jeden Fall aus der EU führen werde - mit oder ohne Ausstiegsvertrag. Mit einem No Deal-Szenario riskiert er allerdings den Zerfall des Vereinigten ...