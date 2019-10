Großbritannien führt fünf Wochen lang Wahlkampf. Der Premier hofft auf ein deutliches Mandat für seinen Brexit-Kurs.

Die Politik ist gescheitert, nun ist das Volk am Zug: Am 12. Dezember finden in Großbritannien Neuwahlen statt. Premier Boris Johnson hofft auf eine Mehrheit, damit er, wie unzählige Male versprochen, das Land aus der EU führen kann. Das hätte ...