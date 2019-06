Johnson und Hunt starten Zweikampf um britisches Premieramt

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May starten Boris Johnson und Jeremy Hunt am Samstagnachmittag in Birmingham in einen mehrwöchigen Zweikampf um die Gunst ihrer Parteimitglieder. Die Finalisten werden sich in etwa 15 Regionalkonferenzen der Parteibasis vorstellen. Die 160.000 Tory-Mitglieder sollen dann in einer Urwahl entscheiden, wer neuer Premierminister wird.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN/PAUL ELLI Hunt tritt gegen Johnson an