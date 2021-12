Johnson warnt vor "Flutwelle"

Die Omikron-Variante breitet sich in Großbritannien rasant aus. Die Regierung versucht, 17,2 Millionen Menschen bis Jahresende zu impfen.

Großbritannien fürchtet eine "Flutwelle von Omikron-Infektionen". Das Land befinde sich "in einer Notlage im Kampf mit der Virusvariante", betonte Premierminister Boris Johnson. Weil Omikron um so viel ansteckender als die Delta-Variante ist, befürchtet London, dass eine explosive Zunahme der Infektionen das staatliche Gesundheitssystem NHS überwältigen könnte. Deshalb will der Premier das Boosterprogramm massiv ausweiten: Schon bis Ende des Jahres sollen sämtliche erwachsenen Briten die dritte Impfung erhalten. Um die Zahl von einer Million Impfungen pro Tag erreichen zu können, wird ...