Johnson will in Schottland an Einheit der Nation appellieren

Bei einem Besuch in dem nach Unabhängigkeit strebenden Landesteil Schottland will der britische Premierminister Boris Johnson an die Einheit der Nation appellieren. Johnson werde die Unterstützung der Zentralregierung in der Corona-Krise betonen, wurde im Voraus in der Nacht auf Donnerstag mitgeteilt. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon lehnt Johnsons Besuch als "nicht notwendig" ab.

SN/APA (POOL)/GEOFF PUGH Johnson appelliert an Einheit der Nation