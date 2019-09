Johnson will Juncker treffen - Irland weiter Streitpunkt

Der britische Premierminister Boris Johnson nimmt einen neuen Anlauf zu Brexit-Verhandlungen mit der EU. Johnson werde am Montag in Luxemburg mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammentreffen, teilte das Büro des britischen Regierungschefs am Freitag mit. Bei dem Gespräch werde es um den für Ende Oktober geplanten Brexit gehen, sagte eine Sprecherin Junckers in Brüssel.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Was wird Johnson wohl der EU mitteilen?