Johnson will Kurs für Handelsgespräche mit EU abstecken

Die britische Premierminister Boris Johnson will nach dem Brexit in einer Rede am Montag den Kurs für die anstehenden Handelsgespräche mit der EU abstecken. Ein Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende, Johnson schließe nicht aus, künftig relativ lockere Handelsbeziehungen zur EU zu unterhalten.

