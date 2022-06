Johnsons böse Überraschung hallt nach

Der britische Premier will nach dem Misstrauensvotum weitermachen wie bisher. Doch britische Medien sehen schon den "Anfang vom Ende".

Zwei Tage nach den Festen zum 70. Thronjubiläum der Queen zierten am Dienstag immer noch Wimpel mit dem Union Jack das britische Regierungsgebäude in der Downing Street 10. Zum Feiern war dem Premierminister aber sicher nicht zumute. Schließlich hatte Boris Johnson am Vorabend die größte Schlappe seiner politischen Karriere erlebt.

Johnson konnte das kurzfristig angesetzte Misstrauensvotum gegen ihn nur knapp für sich entscheiden. 41 Prozent der konservativen Abgeordneten sprachen sich dafür aus, dass er geht. Das Ergebnis übertraf ...