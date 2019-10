Johnsons Brexit-Vorschläge für EU-Parlament unzureichend

Das EU-Parlament hält die jüngsten Brexit-Vorschläge des britischen Premiers Boris Johnson für unzureichend. Die von Großbritannien in letzter Minute eingereichten Vorschläge seien "keine Basis für eine Vereinbarung, der das Europäische Parlament zustimmen könnte", erklärte die Brexit-Gruppe im EU-Parlament am Donnerstag nach einer Aussprache mit Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel.

SN/APA (AFP)/ISABEL INFANTES Johnson hatte zuvor neue Vorschläge vorgelegt