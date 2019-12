"Johnsons historischer Sieg": Die Titelseiten der britischen Medien

Was sagen die britischen Medien zu dem Wahlausgang? Ein Blick auf die Titelseiten.

SN/sn, front page the times

Die Konservativen haben bei der Wahl in Großbritannien die absolute Mehrheit gefunden. Premier Boris Johnson hat ein starkes Votum bekommen, um den Brexit zu vollenden. Nachdem in der Nacht die ersten Prognosen sich bestätigt haben, gingen viele britische Zeitungen in den Druck. Auf keiner Seite durfte Boris Johnson fehlen.

The Sun

Die Zeitung setzte auf ein Wortspiel im Titel: "Carrie On Boris". Was zum Einen bedeutet: "Mach' weiter Boris". Und zum Anderen spielen sie auf die Freundin des Premiers an: Carrie Symonds.

SN/sn, front page the sun Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

Daily Mirror

Weniger humorvoll nimmt es der "Daily Mirror". Er titelt: "Albtraum vor Weihnachten". Es ist eine Anspielung auf den Film von Tim Burton "Nightmare Before Christmas".

SN/sn, front page the mirror Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

Daily Express

"Der britische Löwe brüllt nach Boris und Brexit", titelt die "Daily Express". Der Löwe ist das Wappentier der Briten. Mehr als andere Medien spricht die Zeitung auch den Austritt Großbritanniens aus der EU auf der Titelseite an.

SN/sn, front page daily express Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

Daily Mail

Die "Daily Mail" positioniert sich ganz für die Konservativen und titeln: "Rejoice!", auf Deutsch: "Freut euch!"

SN/sn, front page daily mail Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

The Daily Telegraph

Von einem historischen Sieg ist auf der Titelseite des "Daily Telegraph" die Rede.

SN/sn, front page daily telegraph Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

Daily Star

Etwas lockerer geht es bei der britischen Zeitung "Daily Star" zu. Das Boulevardblatt betitelte Boris Johnson mit "Clownprinzen".

SN/sn, front page daily star Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

Metro

Die kostenlose Zeitung, die in Bussen und U-Bahnen in England, Wales und Schottland ausliegt, zeigt ein Bild von Boris Johnson und seiner Freundin Carrie Symonds - und titelt schlicht: "Erdrutschsieg für Boris".

SN/sn, front page metro Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

i

"Johnson entfesselt" titelt die britische Zeitung "i" - und zeigt auf dem Titelbild den Premier gemeinsam mit seinen Anhängern.



SN/sn, front page ipad Die Wahl in Großbritannien in den britischen Medien.

Quelle: SN