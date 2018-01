Jordanischer König: Jerusalem auch für Muslime zentral

Der jordanische König Abdullah II. hat beim Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence in Amman deutliche Kritik an der umstrittenen Jerusalem-Entscheidung der USA geübt. "In unseren Augen ist Jerusalem so zentral für Muslime und Christen wie auch für Juden. Es ist zentral für Frieden in der Region", sagte Abdullah.

SN/APA (AFP)/KHALIL MAZRAAWI Mike Pence musste sich Schelte anhören