Joshua Wong zu neuem Sicherheitsgesetz: "Das ist der Anfang vom Ende Hongkongs"

Die Angst in Hongkong ist groß. Das geplante Sicherheitsgesetz für Hongkong könnte wesentliche Einschnitte in die Autonomierechte der ehemaligen britischen Kronkolonie bedeuten. Joshua Wong, das bekannteste Gesicht der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong, erklärt im SN-Gespräch, warum er dennoch nicht aufgeben will.

SN/AP Joshua Wong ist Aktivist und Generalsekretär bei der Hongkonger Partei Demosisto.