Journalist: Britische Minister wollen Theresa May stürzen

Mehrere britische Minister wollen einem Journalisten der "Sunday Times" zufolge Premierministerin Theresa May zum Rücktritt zwingen. "Es ist heute Nacht ein ausgewachsener Kabinetts-Putsch im Gange", schrieb der Politik-Redakteur Tim Shipman am Samstagabend auf Twitter. Er berief sich auf Gespräche mit elf Ministern, die May stürzen wollten.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Angeblich sollen Mays Tage als Premierministerin gezählt sein