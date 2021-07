Journalist Peter de Vries ist tot: "Sein Mut bleibt in Erinnerung"

Der niederländische Journalist Peter de Vries ist wenige Tage nach einem Anschlag auf ihn gestorben. Sein Tod zeigt, wie Drogenkartelle in den Niederlanden die Demokratie untergraben.

Die schlimmste Befürchtung ist Wirklichkeit geworden - für die Angehörigen, Kollegen, die Niederlande: Neun Tage nach dem Anschlag auf ihn in Amsterdam ist der niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries seinen schweren Verletzungen erlegen. Er wurde 64 Jahre alt.

"Peter hat gekämpft bis zum Ende, aber er konnte den Kampf nicht gewinnen", heißt es in der Erklärung der Familie am Donnerstag. Kollegen und Politiker reagierten bestürzt auf den Tod des bekannten Reporters. Der Mordanschlag hat das Land zutiefst geschockt und wurde auch international mit Entsetzen aufgenommen. Noch weiß man nicht viel über die Hintergründe der Tat. Aber alles weist auf einen gezielten Anschlag des organisierten Verbrechens hin.

In der Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam versammelten sich am Donnerstag spontan Dutzende Menschen an der Stelle, wo der mutmaßliche Täter am 6. Juli fünf Mal auf de Vries geschossen hatte. Er war gerade aus einem TV-Studio gekommen. Hunderte Blumensträuße, Briefe und Kerzen liegen an der Stelle. Die Menschen sind still, traurig.

Viele sahen in Peter R. de Vries den Kämpfer für Gerechtigkeit, unbeugsam gegen die Kriminalität. Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich tief bestürzt. Justizminister Ferd Grapperhaus rühmte seine Bedeutung für den Rechtsstaat. Peter R., wie viele ihn kurz nannten, hatte ein Lebensmotto: "Auf Knien kann man nicht frei leben". Das hatte er sich auch auf sein Bein tätowieren lassen.

Die Ermittlungen zu dem Anschlag dauern an. Zwei Männer, ein 35-jähriger Pole mit Wohnsitz im Ort Maurik im Südosten der Niederlande sowie ein 21 Jahre alter Rotterdamer wurden kurz nach der Tat festgenommen. Einer von ihnen soll der Schütze sein. De Vries war seit Beginn 2020 Vertrauensperson des Kronzeugen Nabil B. in einem großen Strafprozess gegen den Drogenboss Ridouan Taghi, der zurzeit in Amsterdam läuft. Der Journalist war mehrfach bedroht worden, hatte Personenschutz jedoch strikt abgelehnt. Bereits 2019 war der Verteidiger des Kronzeugen erschossen worden, auch der Bruder des Kronzeugen wurde getötet.

Für Opfer und Angehörige war der Reporter, der jahrelang eine viel gesehene TV-Sendung hatte, der letzte Strohhalm, um Gerechtigkeit oder Gewissheit zu bekommen. Wie ein Pitbull biss er sich in Fällen fest, ließ erst locker, wenn sie gelöst waren. So sorgte er mit 44 TV-Sendungen für die Wiederaufnahme eines berüchtigten Mordfalls - und am Ende für den Freispruch von zwei unschuldigen Männern. De Vries war die treibende Kraft hinter der Jagd auf den 2018 festgenommenen mutmaßlichen Mörder des elfjährigen Buben Nicky Verstappen. Furore machte de Vries 1987 mit seinem Bestseller über die Entführung des Bierbrauers Freddy Heineken. De Vries gewann für seine Reportagen 2008 einen internationalen Emmy.

"Die Niederlande sind ein Narco-Staat, in dem Drogenkriminelle zu viel Macht erlangt haben", kommentierte die Zeitung "de Volkskrant" den Anschlag auf de Vries ernüchtert. Schon länger warnen Experten davor, dass die Unterwelt das legale Leben infiltriert. "Es ist inzwischen schon normal geworden, dass Journalisten, Politiker und Bürgermeister bedroht werden", sagte der Chef der Polizeigewerkschaft, Jan Struijs.

Längst seien die Niederlande bei der Produktion von synthetischen Drogen und beim Handel mit Kokain eine der wichtigsten Drehscheiben Europas, sagt auch Sascha Strupp, Drogenexperte bei Europol in Den Haag. "Ein Grund ist die ausgezeichnete Logistik." Auch das organisierte Verbrechen profitiert vom gut ausgebauten Straßennetz und dem Rotterdamer Hafen - dem größten Europas.

Werden die Niederlande den Krieg gegen die Drogenkriminalität verlieren? Der Chef der Polizeigewerkschaft ist pessimistisch. Nur zehn Prozent der Drogenkriminellen würden ergriffen, der Rest nicht. "Weil wir die Zeit, die Leute und die Mittel nicht haben."