Journalistenmord in Malta: Zeuge belastet Geschäftsmann

Der als mutmaßlicher Auftraggeber des Mords an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia angeklagte Geschäftsmann Yorgan Fenech ist von einem Zeugen schwer belastet worden. Dieser sagte am Mittwoch vor Gericht in Valletta aus, dass ihn Fenech beauftragt habe, Mörder zu finden, um die Journalistin zu töten. Dafür habe er ihm einen Umschlag mit 150.000 Euro Bargeld gegeben.

SN/APA (AFP)/STRINGER Daphne Caruana Galizia wurde einigen Personen lästig