Journalistenvereinigung für EU-Verbot von "Russia Today"

Die Vereinigung der Europajournalistinnen und Europajournalisten (AEJ) hat am Freitag ein EU-weites Verbot des staatlichen russischen Auslands-TV-Sender "Russia Today" gefordert. "RT" spiele eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung von Lügen und "Fake News", hieß es am Abend in einer Stellungnahme von AEJ-Generalsekretär Edward Steen in Bezug auf die russische Aggression gegen die Ukraine.

AEJ für Eu-Verbot von Russia Today