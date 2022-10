Journalistin Owsjannikowa mit Tochter aus Russland geflohen

Die durch ihren Live-Protest gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa ist mit ihrer Tochter aus Russland geflohen. "Owsjannikowa und ihre Tochter haben Russland verlassen", sagte ihr Anwalt Dmitri Sachatow am Montag. "Sie sind jetzt in Europa. Es geht ihnen gut."

SN/APA/AFP/STRINGER Journalistin Ovsyannikova aus Russland geflohen