Jubel bei den Grünen, Schmerz bei der CSU

Die erste Hochrechnung liegt auf dem Tisch, auch die ersten Stellungnahmen der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der Parteien nach der Landtagswahl in Bayern. Was die Sieger und Verlierer sagen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wirkte gefasst, als er vor die Kameras trat. "Natürlich ist das heute kein einfacher Tag", sagte er. Er sprach von einem "schmerzhaften Ergebnis", "das wir mit Demut annehmen". Er vergaß aber nicht hervorzuheben, "dass die CSU die stärkste Partei ist". Die CSU kommt nach der ersten Hochrechnung auf 35,5 Prozent und verliert damit ihre absolute Mehrheit von knapp 48 Prozent. Für Söder hat die CSU an diesem Wahltag den Auftrag erhalten, eine "stabile Regierung für Bayern zu bilden".

Der deutsche Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer zeigt sich auch "betrübt" vom Abschneiden der Partei, spricht von einem "nicht guten Ergebnis" und ansonsten vom Wählerauftrag, eine stabile Regierung für Bayern bilden zu wollen.

Gewinner der Wahl in Bayern sind nach der ersten Hochrechnung die Grünen, sie kommen auf rund 18,5 Prozent und erobern damit den zweiten Platz. Der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck hat in seiner ersten Reaktion offen gelassen, ob seine Partei zu einer Koalition mit den Christsozialen bereit ist. "Die Menschen in Bayern haben Veränderung gewählt", sagte er. Jetzt komme es darauf an, ob das bei den anderen Parteien auch angekommen sei. Das Ergebnis seiner Partei nannte Habeck historisch für die Grünen und auch für Bayern. "Das ist die Stärke der Menschen in Bayern", sagte er.

Salzburger Grünen sehen klaren Regierungsauftrag

Die Salzburger Grünen gratulieren ihren bayrischen Kollegen: "Ein guter Tag für die Grüne Bewegung", sagte Landessprecher Heinrich Schellhorn.

"Dieses Wahlergebnis zeigt, dass es ein starkes Bedürfnis nach einer breiteren Verteilung der Verantwortung in Bayern gibt. Für die Grünen ist das Ergebnis ein klarer Regierungsauftrag." Nachsatz: "Die Bayern haben mit dieser Wahl den Umwelt- und Klimaschutz gestärkt. Und sie haben gezeigt, dass es einen starken Wunsch nach einem respektvollen und solidarischen Miteinander in der Gesellschaft gibt."

Die AfD (Alternative für Deutschland) hat in Bayern den Sprung in den Landtag geschafft, von rund 11 Prozent ist die Rede. AfD-Chef Jörg Meuthen spricht von einem "grandiosen Erfolg" seiner Partei in Bayern. "Ich denke, dass wir mit diesem Ergebnis die deutlichsten Zuwächse aller Parteien haben", sagte er am Sonntag. Das Resultat sei nicht ganz so gut ausgefallen wie in anderen Bundesländern, da die Freien Wähler in Bayern inhaltlich in Konkurrenz mit der AfD stünden. Einer Koalition mit der CSU erteilte Meuthen eine Absage: "In der derzeitigen Verfassung der CSU stellt sich die Frage nicht."

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, hat die CSU zu Koalitionsverhandlungen mit seiner Partei aufgerufen. Die Freien Wähler landeten nach ersten Hochrechnung bei rund 11,5 Prozent.

Nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei den Landtagswahlen spricht Spitzenkandidatin Natascha Kohnen von einer schwierigen Zeit für ihre Partei. "Das wird ein langer, harter Weg, uns da wieder herauszuarbeiten", sagte sie am Sonntagabend in München. Sie habe gespürt, dass viele Menschen "unglaubliche Skepsis" zur Sozialdemokratie hätten. Es gehe nun darum, den Glauben an die SPD wieder herzustellen. Das gehe nur mit einer ganz klaren Haltung. "Wir dürfen nie wieder halbe Wege gehen, sondern nur ganze." Man werde in den kommenden Tagen im Landesvorstand über alles reden, sagte sie. "Und ich meine über alles."

Quelle: SN