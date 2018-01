Judenretterin Brandeisz im Alter von 110 Jahren gestorben

Die Ungarin Elza Brandeisz, die in der Zeit des Nationalsozialismus mehreren Juden das Leben gerettet hatte, ist im Alter von 110 Jahren in ihrer westungarischen Heimatstadt Sopron (Ödenburg) gestorben. Dies berichtete das lokale Portal "kisalfold.hu" am Samstag. Brandeisz wird seit 1995 von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als "Gerechte unter den Völkern" geehrt.

Unter anderen rettete sie den späteren US-Milliardär und Philanthropen George Soros vor dem Holocaust. Den damals 13-Jährigen und seine Mutter versteckte sie in ihrem Sommerhaus am Plattensee (Balaton). Die im burgenländischen Rust geborene Brandeisz machte sich in ihrer aktiven Zeit als Tänzerin und Tanzlehrerin einen Namen. Außerdem engagierte sie sich in der ungarischen evangelisch-lutherischen Kirche. Zuletzt lebte sie zurückgezogen in ihrer Wohnung in Sopron. Nach ihrem 110. Geburtstag im vergangenen September sei sie zunehmend gebrechlich geworden, hieß es bei "kisalfold.hu". Der aus Budapest stammende Soros steht derzeit im Mittelpunkt von zum Teil antisemitisch eingefärbten Angriffen der rechtsnationalen ungarischen Regierung. Die Führung um Ministerpräsident Viktor Orban nimmt es ihm übel, dass seine Stiftungen regierungskritische Zivilorganisationen unterstützen. Außerdem bezichtigt sie ihn, in der Flüchtlingskrise einen "Soros-Plan" zur grundlegenden Veränderung der ethnischen und religiösen Zusammensetzung der europäischen Bevölkerung zu verfolgen. (Apa/Dpa)