Jüdische Siedler bauen neue Außenposten im Westjordanland

Nach massiven Ausschreitungen israelischer Siedler gegen Palästinenser hat Israels Inlandsgeheimdienst Schin Beth nach Medienberichten drei Tatverdächtige festgenommen. Zu den Ausschreitungen war es nach einem Anschlag im Westjordanland gekommen, bei dem zwei militante Palästinenser am Dienstag vier Israelis erschossen hatten. Die Nachrichtenseite ynet berichtete am Freitag, dass Siedler als Reaktion auf die Tat auch sieben neue Außenposten errichteten.

Angesichts der neu aufgeflammten Gewalt im Westjordanland haben die Vereinten Nationen vor einer Eskalation der Situation gewarnt. "Die neuesten Tötungen, die Gewalt und eine hetzerische Rhetorik führen Israel und die Palästinenser nur weiter in den Abgrund", sagte UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Freitag.

Allein seit Beginn der Woche starben im besetzten Westjordanland mindestens 18 Menschen - sowohl durch das israelische Militär als auch durch Angriffe von Palästinensern oder jüdischen Siedlern. "Israel muss seine Politik und seine Handlungen im besetzen Westjordanland schnellstens in Einklang mit den internationalen Menschenrechtsstandards bringen", erklärte Türk. Als Besatzungsmacht habe das Land die Verpflichtung, für Ordnung und Sicherheit in den besetzten Palästinensergebieten zu sorgen.

Der rechtsextreme israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir besuchte am Freitag den vor zwei Jahren geräumten Außenposten Eviatar. Er zeigte sich mit den Siedlern solidarisch, die nach dem Anschlag nach Eviatar zurückgekehrt waren und forderte die Einrichtung weiterer Außenposten: "Wir halten euch den Rücken frei, lauft auf die Hügel, besiedelt das Land." Gleichzeitig verlangte er einen breiten Militäreinsatz gegen militante Palästinenser. "Häuser zerstören, Terroristen auslöschen, und zwar nicht einen oder zwei, sondern Dutzende, Hunderte und wenn nötig auch Tausende."

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte nach dem Anschlag den beschleunigten Bau von rund 1.000 Wohnungen in der Region angekündigt. "Unsere Reaktion auf Terror ist, ihn mit aller Macht zu bekämpfen, und unser Land aufzubauen", hieß es in einer Mitteilung. Der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, kritisierte die Siedler, die Dutzende Fahrzeuge und Häuser in Brand gesetzt hatten. Die USA sähen solcher Gewalt nicht tatenlos zu. Zugleich sprach er den Familien der Anschlagsopfer sein Mitgefühl aus.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari verurteilte die Siedlerattacken am Freitag als "nationalistisches Verbrechen". Hagari sagte im Gespräch mit Journalisten, die Siedlergewalt führe dazu, "dass palästinensische Zivilisten, die in keiner Weise am Terroristmus beteiligt sind, in Richtung Eskalation gedrängt werden". Es sei Teil der Verantwortung der Armee, zu gewährleisten, "dass unschuldige Palästinenser in Sicherheit leben können". Das Militär sei in dieser Woche dabei gescheitert, werde aber alles daransetzen, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Eine EU-Delegation besuchte am Freitag die Ortschaft Turmus Aya, in der Siedler schwere Zerstörungen angerichtet hatten. Sven Kühn von Burgsdorff, Vertreter der EU, beschrieb einen Brandanschlag dort als Terrorismus der Siedler gegen Palästinenser. Israel sei als Besatzungsmacht verantwortlich für den Schutz der Palästinenser.

Israel eroberte während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem. Die meisten Staaten werten jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland als illegal und als Hindernis für eine Friedenslösung. Der UNO-Sicherheitsrat bezeichnete 2016 diese Siedlungen als Verletzung des internationalen Rechts und forderte Israel auf, alle Siedlungsaktivitäten zu stoppen. Die Palästinenser wollen im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ost-Jerusalem einen eigenen Staat einrichten.

Israels Regierung beruft sich auf biblische, historische und politische Verbindungen zum Westjordanland, um den Anspruch auf das Land zu rechtfertigen. Seit der Regierungsübernahme der religiös-nationalistischen Koalition im Jänner wurden über 7.000 neue Wohneinheiten genehmigt, die meisten davon tief im Westjordanland. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben rund 700.000 Siedler in 279 Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem. 2012 waren es noch 520.000.