Julia Nawalnaja besucht ihren Mann im Straflager: "Du streckst die Hand aus und berührst sie"

Julia, die Frau von Kremlkritiker Alexej Nawalny, durfte für drei Tage ins Straflager. Auf Instagram schilderte sie ihre Eindrücke.

Der in einem russischen Straflager inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny hat Besuch von seiner Frau Julia bekommen. Drei Tage durfte sie bleiben. "Ich saß einige Zeit im Gefängnis. So cool!", schrieb die 45-Jährige am Donnerstag auf Instagram unter ein Bild von sich. Die Begegnung mit ihrem Mann schilderte sie so: "Dann wird ein dünner, braun gebrannter, lächelnder Mann in einem Gefängnisanzug hereingebracht." Sie seien gemeinsam in Besuchsräumen mit Küche gewesen.

"Der geliebte Mensch ist dort. Du streckst die Hand ...