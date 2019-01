Julia Timoschenko kündigt harten Kampf an

Die Ex-Ministerpräsidentin ist als Kandidatin für die am 31. März anstehenden Präsidentschaftswahlen in der Ukraine nominiert worden. Laut Umfragen gilt sie als Favoritin im Rennen um die Präsidentschaft.

DENIS TRUBETSKOY, n-ost



Dass Julia Timoschenko, die erste Frau im ukrainischen Ministerpräsidentenamt, es nach zwei Niederlagen noch einmal im Kampf um die Präsidentschaft wissen will, ist für die Ukrainer keine Neuigkeit. Seit Sommer hängen überall Wahlplakate der 58-Jährigen, auf denen sie einen "neuen Kurs" für das Land sowie die Halbierung des Gaspreises verspricht. Um aber die Kandidatur Timoschenkos, die derzeit alle Umfragen zur Präsidentschaftswahl am 31. März anführt, offiziell zu verkünden, mietete ihre Vaterlandspartei mit dem Kiewer Sportpalast die größte Halle der Ukraine für den Nominierungsparteitag.



Dieser sollte auch durch das Austragungsdatum eine besondere Symbolik vermitteln, denn am 22. Jänner wird in der Ukraine der Tag der Einheit gefeiert. "Ich glaube an die Ukraine", hieß es letztlich in großen blaugelben Buchstaben gemäß der Nationalfahne auf dem Gebäude des Sportpalastes. "Wir sollten uns nicht einmal den Gedanken erlauben, die annektierte Krim und der umkämpfte Donbass würden nicht zurückkehren", sagte Ex-Premierministerin in ihrer Wahlrede, die etwa 130 Minuten dauerte. "Die Ukraine hat genug gelitten. Mit meiner Präsidentschaft soll die Epoche des Glücks beginnen."



Timoschenko ging es aber nicht nur um die Einheit, sondern auch um den Amtsinhaber Petro Poroschenko, der mit dem patriotischen Slogan "Armee, Sprache, Glauben" für seine Wiederwahl und gegen schlechte Umfragewerte kämpft. Poroschenko blieb in ihrer Rede zwar namentlich unerwähnt; Timoschenko ließ aber keine Möglichkeit offen, um ihren Rivalen auszulachen. "Ich diene nur der Ukraine, nicht den Offshores und Malediven", betonte sie unter anderem - und meinte damit Skandale um den Malediven-Urlaub des Präsidenten sowie seine Erwähnung in den Panama Papers.