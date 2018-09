Juncker fordert stärkere Rolle Europas in der Welt

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in seiner letzten Rede zum Zustand der Europäischen Union eine stärkere Rolle Europas in der Welt eingefordert. Vor den Europa-Abgeordneten in Straßburg verlangte er eine Abschaffung der Vetomöglichkeiten in der europäischen Außen- und Steuerpolitik. "Europa muss auf Weltbühne mit einer Stimme sprechen", sagte er. "Denn nur dann wird man uns hören."

