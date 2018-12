Juncker kritisiert Rumänien vor EU-Ratspräsidentschaft

Kurz vor Beginn der EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens kommt vom Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker deutliche Kritik an der sozialliberalen Regierung in Bukarest. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" sagte Juncker, er glaube nicht, dass die Regierung "in vollem Umfang begriffen hat, was es bedeutet, den Vorsitz über die EU-Länder zu führen".

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Kommissionspräsident Juncker äußert unverblümte Kritik an Bukarest