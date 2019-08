Juncker musste sich Gallenblase entfernen lassen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker musste sich kurzfristig einer dringenden Operation unterziehen. Ihm wurde in einem Spital in Luxemburg die Gallenblase entfernt, hieß es am Samstag in Kreisen der EU. Der 64-jährige musste seinen Österreich-Urlaub deshalb abkürzen.

SN/APA (AFP/Archiv)/EMMI KORHONEN Jean-Claude Juncker musste sich dringender Operation unterziehen